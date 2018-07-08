CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet bugün mecliste yapılan kapalı grupta gerçekleşen divan kurulu seçiminde milletvekillerinden en yüksek oyu alarak yeniden Divan Katip Üyesi seçildi.
Bugün 18:38 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 18:40 TSİ )
Hürriyet Katip Üyesi oldu
CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'e önemli bir göreve seçildi
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Bugün 18:38 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz