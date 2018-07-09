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Kocaeli için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kocaeli için sağanak yağış uyarısı geldi

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Meteoroloji, Kocaeli'de öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Bugün 10:23 TSİ - Gündem

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