Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda, İstanbul'un Sultanbeyli ve Maltepe, İzmir'in Gaziemir ve Aliağa, Kocaeli'nin Dilovası, Başiskele ve Gebze ile
Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde bazı alanların orman sınırının dışına çıkarıldığı belirtildi. Karara göre, Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak
Orman sınır dışına çıkarıldı
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Kütahya'da bazı alanlar, Bakanlar Kurulu kararı ile orman sınırı dışına çıkarıldı
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda, İstanbul'un Sultanbeyli ve Maltepe, İzmir'in Gaziemir ve Aliağa, Kocaeli'nin Dilovası, Başiskele ve Gebze ile
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz