Orman sınır dışına çıkarıldı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda, İstanbul'un Sultanbeyli ve Maltepe, İzmir'in Gaziemir ve Aliağa, Kocaeli'nin Dilovası, Başiskele ve Gebze ile

Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde bazı alanların orman sınırının dışına çıkarıldığı belirtildi. Karara göre, Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak