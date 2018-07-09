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Tek istekleri çocuklarının tedavisi

Gebze'de, Müslüm (38) ve Serpil Şahan (33) çiftinin çocukları Kağancan (8) ve Ayşenaz'da (4) epilepsi ve kalıtımsal bir kanama bozukluğu olan 'Glanzmann trombastenisi' rahatsızlığı bulunuyor. Her iki kardeş de nadir görülen hastalıkları nedeniyle yara almaları durumunda, hastanede tedavi görürken, epilepsi hastası Kağancan'ın düştüğünde riski daha da artıyor. Şahan çifti çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor.

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Gebze İnönü Mahallesi'nde yaşayan Müslüm ve Serpil Şahan çifti, 'Glanzmann trombastenisi' hastası çocukları için mücadele ediyor. Tek istekleri çocuklarının sağlığına kavuşması olan Şahan çifti, oğlu Kağancan (8) ve kızı Ayşenaz'ın tedavisi için yardım bekliyor. Serpil Şahan, oğlu Kağancan'ın durumunun daha ağır olduğunu belirterek, "Kağancan'ın durumu biraz daha kötü. Çocuğum yürümek istiyor ama kendisinde Glanzmann trombastenisi rahatsızlığı ile epilepsi hastalığı var. Epilepsi olduğu için birden bire düşüyor. Kanaması oluyor. Beyin kanaması geçirir de kaybederiz diye çok korkuyoruz. Ayşenaz biraz daha iyi, epilepsisi yok. Kağancan için ilaç kullanıyoruz, her tedaviyi de yaptık. Epilepsi geçsin diye uğraşıyoruz. Sabahları kalktığımız da fizik tedaviye götürüyoruz. Haftanın 4 günü bunları yapıyoruz. Parka çok götüremiyoruz. Çünkü Kağancan'ın taşıma zorluğu var, taşıyamıyorum. Çok sosyal bir hayatımız yok. Pek evden dışarıya çıkamıyoruz. Sürekli hastanelere gidiyoruz. Sabah bir kalkıyorum Kağancan kan içerisinde. Sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Ayakta dikilirken nöbet geliyor ve duvara, kalorifer peteklerine vuruyor. Her yeri kan oluyor. Kanaması durmuyor ve direkt hastaneye gidiyoruz. Çevremizdeki hastaneler yeterli olmadığı için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne gitmemiz gerekiyor. Çok zorluk yaşıyoruz" dedi.

ÇOCUKLARININ TEDAVİSİNİN YAPILMASINI İSTİYOR

Ayşenaz'da da 'Glanzmann trombastenisi' rahatsızlığının bulunduğunu ifade eden Serpil Şahan, şöyle konuştu:

"Ayşenaz da dişini kanatıyor. Bir iki defa burnu kanadı. Kanaması durmayınca Göztepe'de hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldı. Kanı düşüyor. Glanzmann'dan dolayı kanaması hiç durmuyor. Zaten kendimiz kanı durduramıyoruz. Hastanede durduruyorlar. Ben Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Engelliler için neler yaptıklarını biliyorum. Yardım etmesini talep ediyorum. Çocuklarımın tedavisinin tam olarak yapılmasını istiyorum. Eşi Emine Hanım'ın engelliler için neler yaptığını duyuyorum. Çocuklarıma da yardımcı olmalarını istiyorum Oğlum Kağancan'ı kaybetmekten çok korkuyorum."

TEK İSTEĞİ ÇOCUKLARININ SAĞLIĞI

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Müslüm Şahan ise "Ben çocuklarımın hastalığı nedeniyle tam olarak çalışamıyorum. 10 gün işe gidiyorum. 20 günü de hastanede geçiriyorum. Sadece Kağancan'ın nöbetinin geçmesini istiyoruz. Engelli olması, konuşamaması bizim için sorun değil. Sadece nöbeti geçsin" dedi.

Bugün 11:08 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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