3Facepub’tan ‘Yaza Merhaba’ partisi

İzmit’in son zamanlar revaçta olan eğlence merkezlerinden 3Facepub, önceki akşam barbekü partisiyle,‘yaza merhaba’ dedi. Kemalpaşa Mahallesi, Yalı Sokak’ta bu yıl hizmete açılan işletmenin sahibi Sercan Akkaya, günler öncesinde düzenlenecek olan etkinliğe yakın dostları ve arkadaşlarını davet etmişti. Barbekü partisine, beklenildiği gibi katılım oldukça yoğun oldu ve misafirler mangal başında saatlerce sohbet ederek ilerleyen saatlere kadar gönüllerince eğlendi.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

1’inci Gelenekselleşmesi Olası Barbekü Partisi’ni coşku içinde kutlayan 3Facepub’ın işletmecisi Sercan Akkaya, davetlerine katılan herkese teşekkür ederek, “Gençlerimiz için bu tarz etkinliklere ihtiyaç var. Ben de sıcak havalarda canı sıkılan gençlerimiz için bu tarz bir etkinlik düzenledim. Bu tür girişimlerimiz sezon boyunca aralıklarla devam edecek. Herkesi aile ortamında hizmet verdiğimiz işletmemize davet ediyorum” dedi.