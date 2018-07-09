Korkunç cinayette 4 şahıs adliyeye sevk edildi

Olay, 19 Mayıs 2015 tarihinde Kocaeli’nin İzmit’ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde eşiyle konuştuktan sonra Erman Kızıltan isimli kişi ortadan kayboldu. Eşinin kaybolduğunu belirten Nurseli Kızıltan’ın polis ekiplerine başvurması sonrasında polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarında Erman Kızıltan’ın aracı olaydan bir gün sonra Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Olayın ardından Erman Kızıltan’la son olarak görüşen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S isimli şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı.

Özel olarak kurulan ekip cinayeti çözdü

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kızıltan ve benzer olayların araştırılması için 12 kişilik özel bir ekip oluşturdu. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel bir ekip 19 Mayıs 2015’te kayıplara karışan Erman Kızıltan’ın kaybolmasıyla ilgili detayları yeniden incelemeye başladı. Kızıltan’la son olarak görüşen ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 4 kişinin araç PTS kayıtları ve çevre işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleye aldı. 4 şüphelinin kullandığı araçların Kızıltan’ın aracını belirli aralıklarla takip ettiklerini tespit eden ekipler, şahısları yeniden gözaltına almak için Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 6 Temmuz günü operasyon düzenledi. Kartepe ve İzmit ile İstanbul Ataşehir’de bulunan 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların çapraz sorguları sonucunda Kızıltan’ı öldürdükleri ve Kartepe ilçesi Suadiye’de bir alana gömdüklerini itiraf ettiler. İtiraf üzerine yola çıkan ekipler, Suadiye’de ormanlık alan içerisinde gömülü halde Kızıltan’ın cesedine ulaştılar.

Müşteri çalma tartışması cinayetle sonuçlandı

Yaşanan olayda Erman Kızıltan’ın A.G.’isimli şahsın elektrikçi dükkanın işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Dükkan sahibi A.G. daha sonra Erman Kızıltan’ın yanına T.A. isimli şahsı işçi olarak aldığı, belli bir süre sonra T.A. ile Erman Kızıltan arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ortaya çıktı. Yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde Kızıltan elektrikçi dükkanındaki işinden ayrılarak, kendi işini kurduğu ve dükkan sahibi A.G. ile Kızıltan arasında müşteri çalma mevzusu yüzünden anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Yaşanan bu anlaşmazlık sonucu iş yeri sahibi ve beraberindekiler Erman Kızıltan’ı öldürmeyi planladı.

Eski iş arkadaşlarını öldürüp beraber alkol aldılar

Kızıltan’ın dükkanına gelen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S., burada şahsı bir süre tehdit ettikten sonra başında ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurarak öldürdü. Şüpheliler daha sonra cesedi dükkanda bırakarak, beraber alkol alarak, cesedi ne yapacaklarını konuştu. Bir sürü tartıştıktan sonra dükkana tekrar geri dönen şüpheliler, Kızıltan’ın cesedi bir poşete sararak minibüse yükledi. Minibüsle Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Suadiye mevkiine gelen şahıslar, cesedi araçtan indirerek, gömdü. Polis ekipleri şahıslardan aldıkları bilgiler doğrultusunda cesedin gömülü olduğu yeri tespit ederek cesedi çıkardı. Çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Şahıslar adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularında Erman Kızıltan’ın öldürülmesi olayını itiraf eden A.G., T.A., C.Ö. ve H.S., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.