Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerinin koordineli operasyonları sonucunda son bir haftada 3 bin 40 adet exstasy hap, 421 gram 50 miligram esrar, 65 kilogram eroin 11 gram 50 miligram kokain, bin 92 kök hint keneviri, 7 gram 65 miligram sentetik kannobinoid, 24 gram 65 miligram metamfetamin ve 1 gram 98 miligram skung ele geçirildi.