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Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerinin koordineli operasyonları sonucunda son bir haftada 3 bin 40 adet exstasy hap, 421 gram 50 miligram esrar, 65 kilogram eroin 11 gram 50 miligram kokain, bin 92 kök hint keneviri, 7 gram 65 miligram sentetik kannobinoid, 24 gram 65 miligram metamfetamin ve 1 gram 98 miligram skung ele geçirildi.

Bugün 11:40 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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