MHP İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri sonuçlarıyla dolayısıyla “Teşekkürler Kocaeli” adı altında bir program gerçekleştirecek. Seçim sonuçlarının ardından “Kocaeli bize sahip çıktı” diyen Aydın Ünlü, “Yarın saat 14:00’da kent merkezinde 15 kişilik ekibimizle broşür dağıtarak halkımıza teşekkür edeceğiz. Ayrıca 2 araçlık ekibimizle birlikte yine kent merkezinde Kocaeli halkına teşekkür edeceğiz. Kocaeli halkının teveccühü bizim için çok önemliydi” dedi.
Bugün 11:43 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
MHP'den teşekkür turu
MHP İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri sonuçları dolayısıyla “Teşekkürler Kocaeli” adı altında bir program gerçekleştirecek.
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Bugün 11:43 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz