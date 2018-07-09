MHP'den teşekkür turu

MHP İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri sonuçlarıyla dolayısıyla “Teşekkürler Kocaeli” adı altında bir program gerçekleştirecek. Seçim sonuçlarının ardından “Kocaeli bize sahip çıktı” diyen Aydın Ünlü, “Yarın saat 14:00’da kent merkezinde 15 kişilik ekibimizle broşür dağıtarak halkımıza teşekkür edeceğiz. Ayrıca 2 araçlık ekibimizle birlikte yine kent merkezinde Kocaeli halkına teşekkür edeceğiz. Kocaeli halkının teveccühü bizim için çok önemliydi” dedi.