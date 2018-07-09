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MHP'den teşekkür turu

MHP İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri sonuçları dolayısıyla “Teşekkürler Kocaeli” adı altında bir program gerçekleştirecek.

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MHP İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri sonuçlarıyla dolayısıyla “Teşekkürler Kocaeli” adı altında bir program gerçekleştirecek. Seçim sonuçlarının ardından “Kocaeli bize sahip çıktı” diyen Aydın Ünlü, “Yarın saat 14:00’da kent merkezinde 15 kişilik ekibimizle broşür dağıtarak halkımıza teşekkür edeceğiz. Ayrıca 2 araçlık ekibimizle birlikte yine kent merkezinde Kocaeli halkına teşekkür edeceğiz. Kocaeli halkının teveccühü bizim için çok önemliydi” dedi.

Bugün 11:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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