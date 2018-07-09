Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:55 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:56 TSİ )

Muhtarlara ‘İmar Barışı’ anlatıldı

Körfez Belediyesi, “İmar Barışı” konusunda muhtarlar, müteahhitler ve vatandaşların katıldığı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda kanunun nasıl çıktığı ve uygulamasının nasıl olacağını anlatıldı

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediyesi tarafından muhtarlara, müteahhitlere ve vatandaşların da katıldığı 'imar barışı' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Nahit Çelik ve yetkililer katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaşların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

FIRSATI DEĞERLENDİRİN

Başkan İsmail Baran, “Bu yasayla Türkiye’deki yapıların biriken sorunlarını ortadan kalkacak. Bu yasal düzenlemedeki hedef ise vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imar mevzuatına uygun olmayan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Yapılarla ilgili sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor.

MASA OLUŞTURULDU

Bu konuda en büyük iş muhtarlarımıza düşüyor. Çünkü vatandaşlarımız ilk olarak onlara giderek bilgi alıyor. Onlara ilk bilgiyi sizler aktarıyorsunuz. Biz de Körfez Belediyesi olarak belediye girişimizde bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlar görevlendirdik. Bir masa oluşturduk. Arkadaşlarımızdan herkes bilgi alabilir" şeklinde konuştu.

Bugün 11:55 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
İbrahim Artvinli'nin acı günü mask
İbrahim Artvinli'nin acı günü
Yahya Kaptan karış karış incelendi mask
Yahya Kaptan karış karış incelendi
İzmit sokaklarının temizliğine yatırım mask
İzmit sokaklarının temizliğine yatırım
Bugün 3 ilçede elektrik yok! mask
Bugün 3 ilçede elektrik yok!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL