Muhtarlara ‘İmar Barışı’ anlatıldı

Körfez Belediyesi tarafından muhtarlara, müteahhitlere ve vatandaşların da katıldığı 'imar barışı' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Nahit Çelik ve yetkililer katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaşların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

FIRSATI DEĞERLENDİRİN

Başkan İsmail Baran, “Bu yasayla Türkiye’deki yapıların biriken sorunlarını ortadan kalkacak. Bu yasal düzenlemedeki hedef ise vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imar mevzuatına uygun olmayan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Yapılarla ilgili sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor.

MASA OLUŞTURULDU

Bu konuda en büyük iş muhtarlarımıza düşüyor. Çünkü vatandaşlarımız ilk olarak onlara giderek bilgi alıyor. Onlara ilk bilgiyi sizler aktarıyorsunuz. Biz de Körfez Belediyesi olarak belediye girişimizde bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlar görevlendirdik. Bir masa oluşturduk. Arkadaşlarımızdan herkes bilgi alabilir" şeklinde konuştu.