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Bugün 12:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:09 TSİ )

Doğu Kışla’da Kartal Pençesi!

Kısa bir süre önce Marmara Gençlik ve Spor Kulübü’ne futbolcu kazandıran ve resmi olarak Beşiktaş’ın denetiminde faaliyetlerini yürüten futbol okulu antrenmanlarını Doğu Kışla’da yapıyor.

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VELİLER İLGİDEN MEMNUN

Genç ve başarılı antrenörler Fatih Alak, Mesut Aygün, Barış Görgün, Mert Kendir, Harun Alak ve Beyza Demirbaş nezaretinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Futbol Okulu antrenmanlarını Cumartesi ve Pazar günleri yapıyor. Kayıtların devam ettiği okulda antrenmanlar neşe içinde geçiyor. Sporcu velileri de rahat bir konumda antrenmanları takip ederken, ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

 

HEPSİ HIRS KÜPÜ

Yaklaşık 300 sporcusu bulunan okulda 2007-2013 arasında doğan futbolcu adayları mücadele ediyor. Burada dikkat çeken futbolcular yarışmacı gruplara sahip Marmara Gençlik ve Spor Kulübü’nde futbol hayatlarına devam ediyor. Havaların sıcak olmasına rağmen istekleri ve iştahları yüksek olan küçük futbolcuların hırsı teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

 

ALAK: BİZİM DE ENERJİMİZ ARTIYOR

Başantrenör Fatih Alak açıklamasında “Ben ve teknik ekipteki arkadaşlarım hem eğitiyor hem de öğretiyor. Çocuklarımız buraya koşarak geliyor. Yüzlerindeki heyecan ve arzu bizim de enerjimizi arttırıyor. Etkinliklerimiz olarak ve sporcularımız bir birleri ile daha sıkı kaynaşacak. Marmara Gençlik ve Spor Kulübü ile organik bağımız devam edecek. İnanıyorum ki okulumuzdan çok yetenekli ve ahlaklı futbolcular çıkacak ve şehrimizi temsil edecek.

Bugün 12:06 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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