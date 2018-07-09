Kocaeli Güneş’in minikleri fişek gibi!

Kocaeli’nin en aktif ve üretken kulüplerinden birisi olan Kocaeli Güneşspor her yıl tüm yaş gruplarında şampiyonluk mücadelesi veriyor. Başkanlığını Nebil Uzun’un yaptığı kulüp antrenmanlarını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda yapıyor.

UYGUN İLE VOLKAN ERTUĞ ÇALIŞTIRIYOR

Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Bengisu Uygun ile Volkan Ertuğ denetiminde çalışan Kocaeli Güneşspor’un minik futbolcularının antrenmanları saat 17.00 başlıyor ve 18.30’da sona eriyor. Kayıtların yıl boyu devam ettiği kulüpte futbolcuların çok özverili olduğunu ifade eden Uygun ve Ertuğ, hedeflerinin alt yaş gruplarına en çok sayıda ahlaklı ve yetenekli futbolcuyu göndermek olduğunu belirttiler.