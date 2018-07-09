Melih, Seda’sına kavuştu!

NİKAH KIYILDI

Kocaelispor’un genç takımlarında uzun yıllar başarı ile forma giyen ve ilimiz amatörünün en süratli futbolcuları arasında gösterilen Melih Türkyılmaz ile ev hanımı Seda Hanım evliler kervanına katıldı. Bir lastik fabrikasından emekli Hayrettin Türkyılmaz ile ev hanımı Ayten Türkyılmaz’ın yakışıklı oğlu Melih ile ev hanımı Ayşe Hanım (Merhume) ile inşaat ustası Ahmet Kaya’nın (Merhum) güzeller güzeli kızları Seda’nın nikahı Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde kıyıldı.

BALAYI ANTALYA BELEK’TE

Damat’ın şahidi Serdar Türkyılmaz olurken, gelin hanımın şahidi ise Serap Hanım oldu. 1 yıl önce tanışıp çok sevdiği Seda Hanım ile bir ömür boyu “Evet” diyen Melih Türkyılmaz cemiyetlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm eş, dost, akraba ve basın mensuplarına teşekkür etti. 1988 doğumlu Melih ile 1990 doğumlu Seda çifti balayı için Antalya Belek’i tercih etti. Sakarya Arifiye’de ikamet edecek olan Türkyılmaz çiftini tebrik ediyor, bir ömür boyu saadet diliyoruz.