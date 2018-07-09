Taraflar ziyarette bol bol sohbet ederken, Tavşancıl heyeti ziyaretten dolayı Aydın’a teşekkür ederken, Aydın da Gül’e hediye takdim etti.
Bugün 12:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Aydın ziyaretlere devam ediyor
KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Tavşancılspor Kulübü Eski Başkanı, Tavşancıl Eski Belediye Başkanı ve 22. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün, Tavşancıl Spor Kulüp Başkanı Mehmet Servet Akkor ve yönetim kurulunu ziyaret etti
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Bugün 12:16 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz