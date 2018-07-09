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Aydın ziyaretlere devam ediyor

KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Tavşancılspor Kulübü Eski Başkanı, Tavşancıl Eski Belediye Başkanı ve 22. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün, Tavşancıl Spor Kulüp Başkanı Mehmet Servet Akkor ve yönetim kurulunu ziyaret etti