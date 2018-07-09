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Bugün 12:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:20 TSİ )

Her şey DOĞANTEPE için!

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Başiskele Doğantepespor dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Tesisleri’ndeki buluşmada iddialı bir kadro ile mücadele edileceği belirtildi.

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2 SAAT SÜRDÜ

Doğantepe’nin dayanışma yemeği Doğantepe Muhtarı Mithat Öztürk, Başkan Serhat Hozar ve yönetim kurulu üyelerinin ve sahipliğinde gerçekleşti. Yemekte İdari Menajer Yalçın Kıldıran, teknik adam Murat Şahin, yardımcısı Hakan Tan, futbolcular ve Doğantepe halkı yer aldı. Kulübe gelir getirmesi için basılan 1.750 biletin tamamının tüketildiği belirtilirken, Doğantepe halkı takım etrafında kenetlenme sözü verdi. 2 saat süren buluşmada Doğantepe Köyü Merkez Cami İmamı Eşref Kaya dua, Ender Tekin ise ilahi okudu.

 

AYAZ TAM DESTEK VERECEK

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın farklı bir programı olduğu için katılamadığı yemekte yeni sezon öncesi fikir alışverişinde bulunuldu, Ayaz’ın önümüzdeki sezon kulübe tam destek vereceği belirtildi. BAL ekibi Doğantepe dış transferde İshak Topçu, Mustafa Ertuğ, Mustafa Aslan, Oğulcan Keskin, Şevket Gündoğdu, Abdurrahman Kırmacı ve Tunahan Uçar ile anlaşırken, iç transferi de az hasarla tamamladı.

 

1 AĞUSTOS’TA TOPBAŞI

Dış transfer çalışmalarının devam ettiği Doğantepe’de bir forvet ve bir de stoper transferi yapılacak. Genç teknik adam Murat Şahin transferde ince eleyip sık dokuduklarını belirtti. Yeni sezon hazırlıklarına 1. Ağustos’ta başlayacak olan Doğantepe 10 gün tesislerinde çalıştıktan sonra 10 Ağustos’ta kampa gidecek ve kamp yeri önümüzdeki hafta belli olacak.

Bugün 12:17 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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