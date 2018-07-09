Seçmelerde ikinci tur zamanı

KARAR VERİLECEK

İl içinden ve il dışından Vinsan Tesisleri’ndeki seçmelere gelen futbolculardan dikkat çekenler arasındaki grupların sıkı rekabeti sonrasında kesin karar verilecek. Kocaelispor’da forma giymek için ellerinden geleni yapacak olan adaylar, Kocaelispor’un akademi takımları ile maç yapıyor. Kulüplerinden izin alarak seçmelere gelen adaylardan İstanbul takımlarının formalarını giyenlere izin verilmiyor