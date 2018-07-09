Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:30 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:44 TSİ )

Kocaeli’de kaç kişi boğulmaktan kurtarıldı?

Kocaeli’de itfaiye bünyesinde kurulan KOSKEM ekipleri, sahillerde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 129 kişiyi hayata döndürdü.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamamaları için yoğun çaba sarf ediyor. Denize girmenin riskli olduğu zamanlarda vatandaşları uyaran cankurtaranlar, emniyet şeridi içinde kalınması konusunda uyarılar yapıyor. Kocaeli sahillerindeki plajlarda boğulma vakalarına anında müdahale eden Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), geçtiğimiz hafta boyunca da 129 kişiyi kurtardı.

Cankurtaranlar 129 kişiyi hayata döndürdü

9 sahil bölgesinde hizmet veren KOSKEM cankurtaranları, sudaki hareketliliğe anında müdahale ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cebeci sahilinde 32 vatandaş boğulmak üzereyken kurtarıldı. Cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 10 olaya müdahale ederken, Kumcağız sahilinde 20, Bayramoğlu bölgesinde 13 kişi, Bağırganlı bölgesinde 7 kişi, Sarısu bölgesinde 4 kişiyi hayata döndürdü. KOSKEM Kerpe’de 13, Seyrek bölgesinde de 5 olaya müdahale etti.

Sağlık ekipleriden 76 tatilciye ilkyardım

KOSKEM ekipleri kadınlar plajı olarak hizmet veren Miço Koyu bölgesinde 23 olaya müdahale ederken görev alanlarının dışından ise 2 olaya müdahalede bulundu. Sahillerde cankurtaranlarla birlikte görev yapan ambulans birimi de çeşitli yaralanmalardan dolayı 76 vatandaşa ilk yardımda bulundu.

Tatilcilere rip akıntı uyarısı

KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan ekipler sahillerde görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar. KOSKEM ekipleri tarafından vatandaşlara, cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve Rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.

Bugün 12:30 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu mask
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu
O emniyet müdürü görevine iade edildi mask
O emniyet müdürü görevine iade edildi
Haftalık uyuşturucu raporu mask
Haftalık uyuşturucu raporu
Kocaeli'de 28 öğretmen ihraç edildi mask
Kocaeli'de 28 öğretmen ihraç edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL