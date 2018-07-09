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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

Aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılanmasına devam edildi

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Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 22 sanık ile avukatları katıldı.

2 sanığın yer almadığı duruşmada, ilgili kurumlardan istenen yazılara gelen cevaplar zapta geçirildi.

Sanık A.D'nin avukatı, müvekkili hakkında ifade veren M.M.K'nın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Diğer sanık avukatları da gelen belgelerde sanıkların aleyhine olan beyanları kabul etmeyerek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, incelemesi tamamlanan dijital materyallerle ilgili raporun beklenmesine, sanıkların aleyhine ifade veren M.M.K'nın tanık olarak dinlenmesine ve tutuksuz sanıkların bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

Bugün 12:35 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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