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Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 2 Temmuz ile 9 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 3 bin 40 adet uyuşturucu hap, 418,50 gram esrar, 65 kilogram eroin, 11,5 gram kokain, 11 kök Hint keneviri,5,65 gram sentetik uyuşturucu madde, 24,65 gram metamfetamin ve 1,98 gram skung ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise bin 481 kök Hint keneviri, 2 gram sentetik uyuşturucu madde ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Bugün 12:40 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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