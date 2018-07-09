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Turizm uygulamasında aranan 19 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Koordinesinde, yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin, turizm bölgelerinde yoğunluğunun artması nedeniyle genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması ziyaretçilerin tatillerini rahatça yapmaları amacıyla yurt genelinde “ Turizm Uygulaması” gerçekleştirildi. Kocaeli’de düzenlenen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Kocaeli’nde Cumartesi günü sabah 08:00 ile 10:00 arasında Tur Tekneleri, Marina, Limanlar ve otobüs Terminalinde 18:00 ile 20:00 arasında halkın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde ve alışveriş merkezlerinde, saat 22:00 ile 24:00 arası ise umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 650 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi yakalandı. Çalıntı olduğu değerlendirilen 1 motosiklete el konularak sürücüsü gözaltına alındı. Paramatik makinesi ele geçirilen 1 şahsa 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılırken, amatör avcılık kurallarını ihlal eden 1 şahsa 388 lira idari para cezası kesildi. Araçlar üzerinde yapılan uygulamalarda 190 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne kural ihlallerinden toplam 2 bin 468 TL para cezası uygulandı. 181 umuma açık mekanın kontrol edildiği uygulamada 6 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten 1 iş yerine alkol ruhsatı olmadığı halde alkol satmaktan, 1 iş yerine ise canlı müzik ruhsatı bulunmamasından idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu

Bugün 12:41 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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