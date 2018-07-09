Turizm uygulamasında aranan 19 kişi yakalandı

Kocaeli’nde Cumartesi günü sabah 08:00 ile 10:00 arasında Tur Tekneleri, Marina, Limanlar ve otobüs Terminalinde 18:00 ile 20:00 arasında halkın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde ve alışveriş merkezlerinde, saat 22:00 ile 24:00 arası ise umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 650 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi yakalandı. Çalıntı olduğu değerlendirilen 1 motosiklete el konularak sürücüsü gözaltına alındı. Paramatik makinesi ele geçirilen 1 şahsa 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılırken, amatör avcılık kurallarını ihlal eden 1 şahsa 388 lira idari para cezası kesildi. Araçlar üzerinde yapılan uygulamalarda 190 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne kural ihlallerinden toplam 2 bin 468 TL para cezası uygulandı. 181 umuma açık mekanın kontrol edildiği uygulamada 6 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten 1 iş yerine alkol ruhsatı olmadığı halde alkol satmaktan, 1 iş yerine ise canlı müzik ruhsatı bulunmamasından idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu