Eğlenirken öğreniyorlar...

Gebze Belediyesi Yaz Okullarında eğlenceli eğitimler devam ediyor. İstasyon Mahallesi'nde bulunan Bilim Sanat Merkezi bünyesinde de kurulan Gebze Belediyesi Yaz Okullarında da eğitimler başladı. Yaz okullarının öğrencileri kısa süreli oryantasyon eğitimlerinin ardından satranç, zeka oyunları, İngilizce derslerinin yanı sıra gitar, bağlama, ebru, resim, drama gibi kurslarda sanatsal yönlerini keşfediyor ve geliştiriyor. Jimnastik ve masa tenisi gibi spor branşlarında da eğitim alan öğrenciler, yaz aylarını uzman eğitimciler eşliğindeki derslerde dolu dolu geçiriyor.

Gebze Belediyesi Yaz Okulları, ilçe genelinde 30 farklı eğitim noktasında 100 uzman eğitimci eşliğinde 10 bin öğrencisiyle futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim, animasyon, jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, güreş, karate, atletizm, okçuluk, badminton, bisiklet, zumba anne-çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama, resim, izcilik, buz pateni, tenis, ve bocce branşlarında devam ediyor.