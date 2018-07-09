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Nükleer Düzenleme Kurumu'muz oldu

Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan KHK ile Nükleer Düzenleme Kurulu kuruldu.

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Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat ve görevleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname başlığı ile yeni bir KHK yayımlandı.

KHK'NIN KAPSAMI

KHK'nın amaç ve kapsam maddesindeki ifadeler şöyle;

Bu KHK'nın amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları belirlemektir.

KURUMDA 120 KİŞİ ÇALIŞACAK

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetler bu KHK kapsamındadır.

Merkezi Ankara'da olacak kurum için 120 kişilik kadro ihdas edildi

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