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Bugün 15:01 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:56 TSİ )

İl başkanlarından milletvekillerine hayırlı olsun

İlimizde meclise milletvekili çıkaran siyasi parti il başkanları Kocaeli’nin en iyi şekilde temsil edileceğini ifade ederek yeni milletvekillerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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Geçtiğimiz cumartesi günü 600 milletvekili mecliste yemin etti. İlimizden ise 13 milletvekili millet kürsüsüne çıkarak yeminlerini etti. AKP’den Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Emine Zeybek, CHP’den Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, MHP’den Saffet Sancaklı, İYİ Parti’den Lütfü Türkkan ve HDP’den Faruk Gergerlioğlu TBMM’den millet kürsüsüne gelerek yemin ettiler. İlimizin siyasi parti il başkanları ise yeni dönem ve milletvekilleri için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

KOCAELİ’Yİ EN ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLERDİR

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Hayırlı olması temennisinde bulunmak istiyorum. Vekillerimiz görevlerine başlamış oldu. Yeni dönem hem ülkemiz hem de ilimiz için hayırlı uğurlu olsun. Vekillerimiz önceden olduğu gibi yeni dönemde de Kocaeli’yi en şekilde temsil edeceklerdir” ifadelerinde bulundu.

13 MİLLETVEKİLİNEDE HAYIRLI OLSUN

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Yeni dönemde parlamenter sistem ne kadar güçsüzleştirilse de yine de yeni dönemin bizim için önemi büyüktür. Ben partimizden yemin eden 3 milletvekilimize ve ilimizde diğer siyasi partilerden yemin eden 10 milletvekilimize hayırlı olsun diliyorum. Umarım yeni dönemde ilimizin 13 milletvekili de Kocaeli’nin sorunları için mücadele eder. Böylede olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

KOCAELİ BİZE SAHİP ÇIKTI

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı 140 bin bandında oy olarak yine milletvekilimiz seçilmiştir. Benim söylediğim bir söz var. MHP milletvekili Kocaeli’de ki 13 milletvekiline bedeldir diye aynı şekilde sözlerimi sürdürüyorum. Bizlerin verdiği emek karşısında Kocaeli’nin teveccühü çok önemliydi. Gerek vatandaşlarımız gerek STK’larımız biz sahip çıktılar Kocaeli’ye teşekkür ediyorum. İnanıyorum MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı hem yurt içinde hem yurt dışında dün olduğu gibi bugünde yarında Kocaeli’yi en şekilde temsil edecektir” dedi.

BİR VEKİL YOLLAYAN İL OLARAK MUTLUYUZ

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Hayırlı olsun. Biz bir vekil yollayan il olarak mutluyuz. Lütfü Bey’in Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. İYİ Parti olarak mecliste güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

 

Bugün 15:01 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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