İşte Kocaeli'deki cami sayısı...

24 Haziran seçimleri öncesinde ilimizde miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’ye büyük bir cami müjdesi vermişti. Kocaeli’den %59 oy oranı alan Erdoğan’ın bu vaadi merak beklenirken caminin Gebze Hünkar Çayırı’nda yapılacak millet bahçesinin olduğu bölgede yapılması planlanıyor. Kocaeli’de büyük bir cami eksikliği yaşanırken akıllara ilimizdeki camilerin durumu geldi.
KOCAELİ’DE 1205 CAMİ VAR
Kocaeli İl Müftülüğü’nden alınan bilgilere Kocaeli’de toplamda 1205 adet cami bulunurken ilçe bazlı bakıldığında 256 cami ile en çok camiye sahip olan ilçe Kandıra’nın olması dikkat çekti. Kandıra’yı 240 cami ile İzmit ve 131 cami ile Gebze takip etti.
KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK CAMİLERİ
Yine Kocaeli Müftülüğü’nden alınan bilgilere göre Kocaeli’nin mevcutta en büyük ve en görkemli camileri arasında 8 bin 500 kapasitesi ile Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii, bahçeleriyle birlikte İzmit merkezde bulunan 5 bin kapasiteye sahip Fevziye ve Yeni Cuma Camileri ile 6 bin kapasiteye sahip Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Zincirlikuyu Camii’nin, Kocaeli’de yer alan en büyük ve görkemli camiler olduğu belirtildi.
KOCAELİ’DE Kİ CAMİLERİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
Başiskele: 75
Çayırova: 41
Darıca: 49
Derince: 75
Dilovası: 31
Gebze: 131
Gölcük: 91
İzmit: 240
Kandıra: 256
Karamürsel: 49
Körfez: 84
Kartepe 83
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz