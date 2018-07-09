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EMEP: Kaza değil cinayet

Emek Partisi İl Örgütü, Tekirdağ Çorlu hattında meydana gelen tren kazasına dair açıklama yaptı.

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İl Başkanı Arzu Erkan imzalı yapılan açıklamada, "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi halkın sağlığını ve can güvenliğini tehdit etmektedir, özelleştirmeler son bulmalı ve taşeron uygulamalar kaldırılmalıdır" denildi. 


DÜPEDÜZ İHMALDİR 

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan yaptığı açıklama"Tekirdağ Çorlu hattında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diliyoruz. Kazanın nedenini hava durumu bozukluğuyla açıklayan siyasi yetkililer benzer durumlarda hep olduğu gibi sorumluluğu üstlerinden atmayı tercih ettiler. Aşırı yağışlar nedeniyle çökme teşhisi doğru değildir. Her türlü hava koşulunda sağlam kalması gereken demiryollarında yağış yüzünden bir çökme meydana geliyorsa bu düpedüz ihmaldir ve bu yüzden meydana gelen can kayıpları karşısında kazadan değil cinayetten söz edilir” dedi.

 

İNSAN HAYATI GÖZDEN ÇIKARILDI

Konuşmalarına devam eden Erkan, “Kamu hizmetlerinde özelleştirmenin ölüm getireceğini biz de dahil söyleyen herkes bir kez daha haklı çıkmaktan üzgünüz. Özelleştirme politikaları, kamu kaynaklarını yandaş firmaların yağmasına çeviren ihale sistemi, denetimsizlik, işi en ucuza mal etmek isteyen şirketlerin yüksek kâr için her türlü maliyet ve malzemeden kaçınması kazalara kapı açmaktadır.Bu politikalar sayesinde insan hayatı gözden çıkarılabilir hale getirilmiştir.Demiryolu hatlarının yenilenmesi, uyulması zorunlu olan uluslararası mevzuat ve kurallara göre yapılmamıştır. Yol güvenliği kontrolleri ödeneksizlik gerekçesiyle ertelenmiş ve kamu hizmetlerinin taşeronlaştırılması ve nihayet Halkalı-Çorlu hattını hattı kapatmadan yenileme işlemine göz yumulması “kaza”ya geliyorum demiştir” dedi.

 

SORUMLU ULAŞTIRMA BAKANI VE TÜM YETKİLİLER

 Konuşmalarına devam Eden Erkan, “Bu facianın sorumlusu Tekirdağ-Çorlu hattında meydana gelen kazanın aşırı yağış nedeniyle oluştuğunu iddia eden başta Ulaştırma Bakanı olmak üzere tüm yetkililerdir.Sorumlu olan tüm kamu yöneticileri ve başta Ulaştırma Bakanı olmak üzere siyasi yetkililer istifa etmeli, hesap vermelidir. Çünkü bu cinayete alenen davetiye çıkarılmıştır.Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi halkın sağlığını ve can güvenliğini tehdit etmektedir, özelleştirmeler son bulmalı ve taşeron uygulamalar kaldırılmalıdır. Alanında faaliyet gösteren sendikalar ve ilgili meslek örgütlerinin öneri ve uyarıları dikkate alınmalıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

Bugün 15:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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