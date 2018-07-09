Hürriyet: Onurlu bir görev

vatandaş - bu ülkede abdullah öcalın yeğinide bir zamanlar divan katip üyesi olmuştu. hatırlatırım. çok abartılacak bir görev olduğunu düşünmüyorum. önemli olan size verillik görevi veren şehrin sorunlarını halledebiliyormusunuz. buna bakın. Bu şehre ne kadar katkınız olacak buna bakın. Bu şehir için neler palanlıyorsunuz ondan bahsedin. Kısacası hedeflerinizden bahsedin. bırakın katiplik işlerini