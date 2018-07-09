CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığından gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında divan kurulu seçimlerinde en yüksek oyu olarak TBMM’de yeniden divan katip üyesi seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet konuyla ilgili olarak “Evet yeniden bu onurlu göreve arkadaşlarımızın oylarıyla seçildik. Bu dönem görev alacağız. Muhtemelen Perşembe günü divan teşekkülü toplanacak ve görevimize başlamış olacağız. Onur bir görev en layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız” dedi.
Bugün 15:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:44 TSİ )
Hürriyet: Onurlu bir görev
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM’de yeniden divan katip üyesi seçilmesiyle ilgili olarak “Onurlu bir görev ve bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız” dedi.
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Bugün 15:34 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorumlar
(1 )
vatandaş - bu ülkede abdullah öcalın yeğinide bir zamanlar divan katip üyesi olmuştu. hatırlatırım. çok abartılacak bir görev olduğunu düşünmüyorum. önemli olan size verillik görevi veren şehrin sorunlarını halledebiliyormusunuz. buna bakın. Bu şehre ne kadar katkınız olacak buna bakın. Bu şehir için neler palanlıyorsunuz ondan bahsedin. Kısacası hedeflerinizden bahsedin. bırakın katiplik işlerini
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