Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:34 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:44 TSİ )

Hürriyet: Onurlu bir görev

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM’de yeniden divan katip üyesi seçilmesiyle ilgili olarak “Onurlu bir görev ve bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığından gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında divan kurulu seçimlerinde en yüksek oyu olarak TBMM’de yeniden divan katip üyesi seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet konuyla ilgili olarak “Evet yeniden bu onurlu göreve arkadaşlarımızın oylarıyla seçildik. Bu dönem görev alacağız.  Muhtemelen Perşembe günü divan teşekkülü toplanacak ve görevimize başlamış olacağız. Onur bir görev en layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Bugün 15:34 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

vatandaş - bu ülkede abdullah öcalın yeğinide bir zamanlar divan katip üyesi olmuştu. hatırlatırım. çok abartılacak bir görev olduğunu düşünmüyorum. önemli olan size verillik görevi veren şehrin sorunlarını halledebiliyormusunuz. buna bakın. Bu şehre ne kadar katkınız olacak buna bakın. Bu şehir için neler palanlıyorsunuz ondan bahsedin. Kısacası hedeflerinizden bahsedin. bırakın katiplik işlerini

Yanıtla . 0Beğen 09 Temmuz 15:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti'de Muharrem İnce depremi! mask
İYİ Parti'de Muharrem İnce depremi!
Akşener'den çok sert el öpme tepkisi mask
Akşener'den çok sert el öpme tepkisi
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...
Hürriyet Katip Üyesi oldu mask
Hürriyet Katip Üyesi oldu
CHP'ye ilk günden şok.. İstifa ettiler... mask
CHP'ye ilk günden şok.. İstifa ettiler...
Hasan Ayaz hastaneye kaldırıldı mask
Hasan Ayaz hastaneye kaldırıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL