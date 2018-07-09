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“Artık ihmallere göz yummayın”

İstanbul istikametinde sefer yapan yolcu treninin Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi’nde raydan çıkarak devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı facianın yankıları sürüyor.

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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Facianın ardından getirilen yayın yasağı ile kazaya sebebiyet veren ihmallerin saklanamayacağını vurgulayan İl Başkanı Cengiz Sarıbay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“24 vatandaşımızı yitirdiğimiz söz konusu olay kaza değil, faciadır. Bu faciaya sebebiyet veren bir çok ihmalin olduğu ortaya çıktı. Sakarya’nın Pamukova’da ilçesinde de geçmiş yıllarda ihmaller sonucu büyük bir tren faciası yaşanmıştı. Giden canlarımızı geri döndüremiyoruz. Bu yüzden yaşananlardan ders çıkartılması ve devletin sunduğu hizmetlerin vatandaşların canına kastedecek ihmallerden arındırılması gerekmektedir. Artık ‘Kaç vatandaşımızı daha toprağa vereceğiz?’ endişesi ile yaşamak istemiyoruz. Yayın yasağı getirmek yerine artık ihmallere göz yummayın. Yağış sebebiyle gerçekleşen heyelan sonrası menfezin altındaki toprak boşalmış. Böyle bir duruma müdahale edilmemesi, raylarda gerekli onarım ve bakımın yapılmadan seferlere devam edilmesini hangi yayın yasağıyla kapatacak ve vicdanları rahatlatacaksınız? Kazalara değil, facialara davetiye çıkartan anlayıştır bu. Konuyla ilgili ihmali olanlar derhal tespit edilerek haklarında soruşturma açılması, görevlerinden alınması gerekir. Bu facia için Milli Yas ilan edilerek, sorumluların cezalandırılması ve bir daha böyle faciaların yaşanmaması için gereken adımları atmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Ülkemizin başı sağolsun”

Bugün 15:46 TSİ - Gündem

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