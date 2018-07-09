Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, alkollü olarak direksiyon başına geçen Ö.Y. idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, Kandıra’dan İzmit istikametine doğru ilerlediği sırada hatalı sollama yaparak orta şeride geçti. Orta şeritte ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracın karıştığı kaza nedeniyle duramayan E.E. idaresindeki 34 2212 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada bazı araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçarken, araçlarda bulunan 15 kişi yaralanırken, Erkan Doğru (37) hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Erkan Doğru’nun annesi Remziye Doğru yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılmadı. Kazada kalbi durarak sevk edildiği özel hastaneden yeniden hayata döndürülen 2 yaşındaki E.H.Doğru’nun da beyinin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.