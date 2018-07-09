Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:52 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:53 TSİ )

Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!

Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana gelen dört aracın karıştığı zincirleme kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi. Babasını ve babanesini kaybettiği kazada duran kalbi yeniden çalıştırılan 2 yaşındaki bebeğin de beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, alkollü olarak direksiyon başına geçen Ö.Y. idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, Kandıra’dan İzmit istikametine doğru ilerlediği sırada hatalı sollama yaparak orta şeride geçti. Orta şeritte ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracın karıştığı kaza nedeniyle duramayan E.E. idaresindeki 34 2212 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada bazı araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçarken, araçlarda bulunan 15 kişi yaralanırken, Erkan Doğru (37) hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Erkan Doğru’nun annesi Remziye Doğru yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılmadı. Kazada kalbi durarak sevk edildiği özel hastaneden yeniden hayata döndürülen 2 yaşındaki E.H.Doğru’nun da beyinin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Bugün 15:52 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Özel ekip cinayeti çözdü mask
Özel ekip cinayeti çözdü
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu mask
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu
İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler mask
İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler
O emniyet müdürü görevine iade edildi mask
O emniyet müdürü görevine iade edildi
Gaziye mezarda iade-i itibar mask
Gaziye mezarda iade-i itibar
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL