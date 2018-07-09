Yeğeninin sünnet cemiyeti için Kartepe ilçesi Sarımeşe bölgesinde bulunan Coşkun Sunar, evine gitmek için çıktığı Sarımeşe yolunda bir an kontrolü kaybedip elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çenesinde kırıklar oluşan Sunar, hemen hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan CHP’li genç, bugün ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Coşkun Sunar’a Kocaeli Gazetesi olarakc acil şifalar diliyoruz.
Bugün 16:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
CHP'li genç trafik kazası geçirdi
CHP’de uzun yıllar gençlik kollarında ve komisyonlarda görev yapan Coşkun Sunar, dün gece sabaha karşı trafik kazası geçirdi
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Bugün 16:06 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz