CHP'li genç trafik kazası geçirdi

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Yeğeninin sünnet cemiyeti için Kartepe ilçesi Sarımeşe bölgesinde bulunan Coşkun Sunar, evine gitmek için çıktığı Sarımeşe yolunda bir an kontrolü kaybedip elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çenesinde kırıklar oluşan Sunar, hemen hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan CHP’li genç, bugün ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Coşkun Sunar’a Kocaeli Gazetesi olarakc acil şifalar diliyoruz.