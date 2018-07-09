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3 yıldır kayıp olan elektrikçi cinayeti bu görüntülerle çözüldü

İzmit’te 3 yıldır kayıp olan Erman Kızıltan’ın cinayetini işleyen şahıslar, cesedi taşıdıkları aracın güvenlik kameralarına yansıması sonucu yakayı ele verdi. Görüntülerde bir panelvan minibüsle Kızıltan’ın iş yerine giden şahısların gece saatlerinde tekrar cesedi taşımak için olay mahalline gitmesi saniye saniye görüntülendi.

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Olay, 19 Mayıs 2015 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde eşiyle konuştuktan sonra Erman Kızıltan ortadan kayboldu. Eşinin kaybolduğunu belirten Nurseli Kızıltan’ın polis ekiplerine başvurması sonrasında polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarında Erman Kızıltan’ın aracı olaydan bir gün sonra Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Olayın ardından Erman Kızıltan ile son olarak görüşen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. isimli şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kızıltan ve benzer olayların araştırılması için 12 kişilik özel bir ekip oluşturdu. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip 19 Mayıs 2015’te kayıplara karışan Erman Kızıltan’ın kaybolmasıyla ilgili detayları yeniden incelemeye başladı. Kızıltan’la son olarak görüşen ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 4 kişinin araç PTS kayıtları ve çevre iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Güvenlik kameralarından 4 şüphelinin kullandığı araçların Kızıltan’ın aracını belirli aralıklarla takip ettiklerini tespit eden ekipler, şahısların gece saatlerinde bir minibüsle Kızıltan’ın iş yerine belirli aralıklarla gittiklerini belirledi. Ekipler tarafından olayın aydınlatılmasında kullanılan güvenlik ve şehir polis kamerası kayıtlarında şahısların bir minibüsle Kızıltan’ın iş yerine gittiği, olayı gerçekleştirdikten saatler sonra cesedi almak için tekrar iş yerine geldikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını en ince detayına kadar inceleyen ekipler, Kızıltan’ı öldüren şahısları yeniden gözaltına almak için Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 6 Temmuz günü operasyon düzenledi. Kartepe ve İzmit ile İstanbul Ataşehir’de bulunan 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların çapraz sorguları sonucunda Kızıltan’ı öldürdükleri ve Kartepe ilçesi Suadiye’de bir alana gömdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. İtiraf üzerine yola çıkan ekipler, Suadiye’de ormanlık alan içerisinde gömülü halde Kızıltan’ın cesedine ulaştı.

Çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularında Erman Kızıltan’ın öldürülmesi olayını itiraf eden A.G., T.A., C.Ö. ve H.S., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 16:17 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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