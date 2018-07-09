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Doğru ailesine son görev

İzmit Kandıra yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Erkan Doğru, annesi Remziye ve oğlu Ertuğrul Hamza Doğru’nun cenazesi Köy Mezarlığında toprağa verildi.

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İzmit Kandıra yolu Tekke Köyü mevkisinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken 13kişi ise yaralandı. Alınan bilgiye göre İzmit istikametine seyir halinde olan Ömer Yağcı idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, Tekke Köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar, Eray Erecek'in kullandığı 34 FZ 2212 plakalı otomobil ile Hasan Gıdık'ın yönetimindeki 41 AAV 303 plakalı otomobile de çarpınca ortalık savaş alanına dönüştü. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba, oğlu ve babaanne hastanede öldü
Kazada sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılardan 12 yolcu ve 4 sürücü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan ve İzmit 28 Haziran Mahallesinde ikamet eden Ford Fabrikasında çalışan Erkan Doğru (37) kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Erkan Doğru’nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru da kaldırıldığı Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toğrağa verildi

Doğru ailesinin cenazeleri, tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından 28 Haziran Mahallesinde bulunan Fatih Camiine getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına ardından Erkan Doğru, annesi Remziye ve oğlu Ertuğrul Hamza Doğru’nun cenazeleri Kocakaymaz Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 17:19 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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