Sahilde denize girmek yasaklandı

Körfez ile Derince arasında kalan sahilde 2 yıl içerisinde 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Son olarak geçen ay 2 çocuğun boğulması üzüntü yaratmıştı. Sahilde önlem alınarak denize girmenin yasak olduğunu belirten tabelalar asılırken, bir görevli de bölgede bulunarak denize girenleri uyardı. Tabelalara rağmen denize girenler ise görevliler tarafından uyarılarak, denize girmenin yasak olduğu bildirildi.