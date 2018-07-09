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Sahilde denize girmek yasaklandı

Körfez'de, 2 yıl içerisinde 4 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği sahilde denize girmek yasaklandı.

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Körfez ile Derince arasında kalan sahilde 2 yıl içerisinde 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Son olarak geçen ay 2 çocuğun boğulması üzüntü yaratmıştı. Sahilde önlem alınarak denize girmenin yasak olduğunu belirten tabelalar asılırken, bir görevli de bölgede bulunarak denize girenleri uyardı. Tabelalara rağmen denize girenler ise görevliler tarafından uyarılarak, denize girmenin yasak olduğu bildirildi.

Bugün 20:34 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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