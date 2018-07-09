Körfez ile Derince arasında kalan sahilde 2 yıl içerisinde 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Son olarak geçen ay 2 çocuğun boğulması üzüntü yaratmıştı. Sahilde önlem alınarak denize girmenin yasak olduğunu belirten tabelalar asılırken, bir görevli de bölgede bulunarak denize girenleri uyardı. Tabelalara rağmen denize girenler ise görevliler tarafından uyarılarak, denize girmenin yasak olduğu bildirildi.
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Sahilde denize girmek yasaklandı
Körfez'de, 2 yıl içerisinde 4 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği sahilde denize girmek yasaklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz