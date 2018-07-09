Pazarcıların kavgası: 6 yaralı

Olay akşam saatlerinde, Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde kurulu kapalı pazarda meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan A.N. ve B.Ç. arasında tartışma çıktı. İki pazarcı esnafı arasındaki tartışmaya ailelerinin de katılmasıyla kavga çıktı. Taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Pazar alanı savaş meydanına dönerken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. Aldıkları darbelerle yaralanan 6 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Polis, 4 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.