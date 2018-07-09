Olay akşam saatlerinde, Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde kurulu kapalı pazarda meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan A.N. ve B.Ç. arasında tartışma çıktı. İki pazarcı esnafı arasındaki tartışmaya ailelerinin de katılmasıyla kavga çıktı. Taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Pazar alanı savaş meydanına dönerken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. Aldıkları darbelerle yaralanan 6 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Polis, 4 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.
Dün 22:32 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 22:33 TSİ )
Pazarcıların kavgası: 6 yaralı
Körfez'de, kapalı pazar yerinde iki esnaf aile arasında çıkan kavgada 6 kişi aldığı darbelerle yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz