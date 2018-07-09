Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Dün 22:45 TSİ- Siyaset ( G : Dün 23:05 TSİ )

Yeni kabine açıklandı... Kocaeli'ye Bakan yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin yeni kabinesini açıkladı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle;

“Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıda ülke arasına girmiş bulunuyoruz.

Bir kez daha hem seçim sonuçlarının, hem de yeni yönetim sistemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İradesini yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

15 Temmuz’dan itibaren bizi destekleyen, MHP’ye başta Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile ülkemizin ve milletimizin menfaatleri için işbirliğimizi Meclis’te de sürdüreceğiz.

Yeni yönetim sistemi mimarisini geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik. Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Yeni yönetim mimarisini seçimden önceki günlerde tv’lerde milletimizle de paylaşmıştık. Kanun değişiklikleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Bugün de resmen göreve başladık. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yayınladık.

Ne bizim ne de bizden sonra gelecek Cumhurbaşkanlarının yürütme konusunda aksaklıklar konusunda öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız.

Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerimizden biri de kabinemizi de oluşturabilme imkanımızdır. Bakanlık sayımızı başkan yardımcımızla 17’ye indirdik. Bazı bakanlıkları aynı isimle muhafaza ederken, bazılarını birleştirdik, bazılarını da lağv ettik. ”

Erdoğan bu açıklamasının ardından kabine açıkladı ve yeni bakanlarla kürsü önünde gazetecilere fotoğraf verdi.

İşte açıklanan yeni kabine:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk (MAYA okullarının kurucusu)

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy (ETS Tur'un kurucusu)

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk (KADEM Ankara Temsilcisi)

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Dün 22:45 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti'de Muharrem İnce depremi! mask
İYİ Parti'de Muharrem İnce depremi!
Akşener'den çok sert el öpme tepkisi mask
Akşener'den çok sert el öpme tepkisi
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...
CHP'ye ilk günden şok.. İstifa ettiler... mask
CHP'ye ilk günden şok.. İstifa ettiler...
Hürriyet Katip Üyesi oldu mask
Hürriyet Katip Üyesi oldu
Hasan Ayaz hastaneye kaldırıldı mask
Hasan Ayaz hastaneye kaldırıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler mask
İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu mask
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL