Yeni kabine açıklandı... Kocaeli'ye Bakan yok

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle;

“Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıda ülke arasına girmiş bulunuyoruz.

Bir kez daha hem seçim sonuçlarının, hem de yeni yönetim sistemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İradesini yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

15 Temmuz’dan itibaren bizi destekleyen, MHP’ye başta Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile ülkemizin ve milletimizin menfaatleri için işbirliğimizi Meclis’te de sürdüreceğiz.

Yeni yönetim sistemi mimarisini geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik. Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Yeni yönetim mimarisini seçimden önceki günlerde tv’lerde milletimizle de paylaşmıştık. Kanun değişiklikleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Bugün de resmen göreve başladık. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yayınladık.

Ne bizim ne de bizden sonra gelecek Cumhurbaşkanlarının yürütme konusunda aksaklıklar konusunda öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız.

Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerimizden biri de kabinemizi de oluşturabilme imkanımızdır. Bakanlık sayımızı başkan yardımcımızla 17’ye indirdik. Bazı bakanlıkları aynı isimle muhafaza ederken, bazılarını birleştirdik, bazılarını da lağv ettik. ”

Erdoğan bu açıklamasının ardından kabine açıkladı ve yeni bakanlarla kürsü önünde gazetecilere fotoğraf verdi.

İşte açıklanan yeni kabine:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk (MAYA okullarının kurucusu)

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy (ETS Tur'un kurucusu)

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk (KADEM Ankara Temsilcisi)

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan