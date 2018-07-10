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Sarıbay'dan Sunar’a geçmiş olsun ziyareti

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan CHP’li Coşkun Sunar’ı, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız ziyaret etti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları eski başkan yardımcısı ve Parti Okulu Eğitmeni Coşkun Sunar önceki gece Kartepe Sarımeşe yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdi. Kazada yaralanan Sunar, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, Coşkun Sunar’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Coşkun Sunar’ın ameliyata alınacağı ve tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği öğrenildi.

Bugün 09:11 TSİ - Gündem

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