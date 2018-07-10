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Bugün 09:37 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:22 TSİ )

Dolar yeni kabine ile hareketlendi

Dolar yeni kabinenin açıklanması sonrası yükselişe geçerek akşam 4,75 seviyelerine kadar tırmandı. Kur sabah ilk işlemlerde ise 4,70'ten 4,65 seviyesine çekildi

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Yeni dönemin ilk kabinesinde ekonomi yönetimi baştan aşağı değişti. Dolar/TL ilk tepki olarak 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de dün akşam yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu. Kur yeni güne ise 4.70'in üzerinde başlarken, ardından gevşeyerek 4.65 seviyelerine indi. Euro/TL ise 5.47 seviyesinde işlem görüyor.

ESKİ EKONOMİ YÖNETİMİ KABİNEYE GİREMEDİ

Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet ŞimşekNaci AğbalNihat Zeybekci ve Lütfi Elvanyer almadı. Piyasadaki temkinli hareketin nedeni ise yeni ekonomi ve para politikalarına ilişkin bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik belirsizlik. Analistler, yeni ekonomi kurmaylarının piyasalara vereceği ilk mesajların önemli olacağı görüşünde.

Bugün 09:37 TSİ - Ekonomi

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