Dolar yeni kabine ile hareketlendi

Yeni dönemin ilk kabinesinde ekonomi yönetimi baştan aşağı değişti. Dolar/TL ilk tepki olarak 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de dün akşam yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu. Kur yeni güne ise 4.70'in üzerinde başlarken, ardından gevşeyerek 4.65 seviyelerine indi. Euro/TL ise 5.47 seviyesinde işlem görüyor.
ESKİ EKONOMİ YÖNETİMİ KABİNEYE GİREMEDİ
Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvanyer almadı. Piyasadaki temkinli hareketin nedeni ise yeni ekonomi ve para politikalarına ilişkin bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik belirsizlik. Analistler, yeni ekonomi kurmaylarının piyasalara vereceği ilk mesajların önemli olacağı görüşünde.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz