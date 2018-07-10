Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi

Baklava denince İzmit’te ilk akla gelen yerlerden olan tarihi Güllüoğlu Baklavacısı, kısa bir süre önce Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binaya taşınmıştı. Oldukça şık dizayn edilen 3 katlı yeni yerinde hizmetine devam eden tarihi işletme, geçtiğimiz günlerde kepenk indirdi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Kentimizin en köklü markalarından olan Güllüoğlu Baklavacısı, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız kapısına kilit vurdu. İçeride kalan malzemelerini kamyonetler yardımıyla taşıyan işletme, vatandaşların şaşkın bakışları altında bulunduğu adreste hizmetini sonlandırdı. Güllüoğlu’nun neden kepenk indirdiği konusunda ise çeşitli söylentiler konuşulmaya başlandı.

FAHİŞ KİRALAR

Bilindiği üzere kent kamuoyunda, uzun süredir özellikle Yürüyüş Yolu üzerindeki dükkan kiralarının fahiş noktaya taşınması konuşuluyor. Aylık 55 bin lirayı bulan kiralardan yakınan girişimciler, mülk sahiplerinin uçuk kiraların yanı sıra ellerinde bulundurdukları yerleri banka ve kurumsal firmalara kiralamayı tercih etmesini eleştiriyor.

GÜLLÜOĞLU DA MI ETKİLENDİ?

Konuya, büyükşehir belediyesinin el atması gerektiğini her fırsatta belirten girişimciler, Yürüyüş Yolu üzerindeki dükkanların boş kaldığını, kiralananların ise en fazla 1 sene dayanabildiğinin altını çiziyor. İzmit’in en köklü markalarından Güllüoğlu Baklavaları’nın da, kısa bir süre önce taşındığı yeni adresinden, fahiş ücretler sebebiyle mi ayrıldığı şu sıralar kent gündeminin merak ettiği konu başlığı olarak dikkat çekiyor. Artun Umur ELMASER