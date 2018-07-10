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3 kararname peş peşe geldi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. "1" numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı. "2" numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. "3" numaralı kararnamede ise üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslara yer verildi.

İDARİ YAPIYA DAİR KARARLAR

"1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, "Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Ortak Hükümler" başlıklı bölümlerden oluştu.

Söz konusu kararname ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki oluşturulan kurul ve ofislerin yapısı, Bakanlıkların teşkilat yapılanmaları ve bağlı kurum ile kuruluşlara dair esaslar ve usuller belirlendi.

İlk kararnamede 7 ayrı kısım ve 539 maddeye yer verildi.

2. KARARNAMEDE 17 MADDE VAR

"2" numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ise kararname kapsamındaki bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usulleri düzenlendi. Bu kararnamede 17 madde ve geçici 1 madde yer aldı.

ATAMA USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU

15 madde ve geçici 1 maddeden oluşan "3" numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar bulunuyor.

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