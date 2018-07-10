Yeşil bina konseptli Symbol Office tanıtıldı

Kocaeli’nin ilk ve tek karma projesinde Symbol Yaşam Merkezi’nde yeşil bina konseptli il yaşam ofisleri olacak olan Symbol Office’in tanıtımı Symbol Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tanıtım programına Kavanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan, Kavanlar İnşaat Genel Koordinatörü Şenol Aksu, Kavanlar İnşaat Konut Grubu Başkanı Burcu Gülener, Kavanlar İnşaat Halkla İlişkiler Müdürü Sibel Çimen ve çok sayıda davetli katıldı.

YEŞİL BİNA KONSEPTİ

Kavanlar İnşaat, Kocaeli’nin en yoğun en hareketli bölgesinde, Symbol Yaşam Merkezi içerisinde Symbol AVM, Medical Park Hastanesi, Hampton by Hilton Otel ve Symbol Office’den oluşan karma projede, Kocaeli ticaret merkezinin kalbinde yer alacak yaşam ofislerini iş dünyasının hizmetine sunuyor. Symbol Office her katta ve ofis çevresinde yeşil bitki örtüsüyle kaplı doğal yaşam ortamında, çatı ve teras katta bahar keyfiyle yeşil bina konseptli yaşam ofislerini sunuyor.

OFİS KAVRAMINA YENİ BİR TANIM

Symbol Office’de insanlar karma proje içindeki tüm avantajlardan ortak kullanım alanlarından faydalanabilecek. Burada bulunan mağazalardan alışveriş yapabilecek. Kafelerde keyifli sohbetlerin tadına ulaşabilecek. Kavanlar İnşaat bu projesi ile ofis kavramına yeni bir tanım getirdiklerine vurgu yapıyor.

OTEL KONFORLU YAŞAM OFİSLERİ

Symbol Office’de iş dünyası için her şey düşünülmüş. Yaşam ofislerinde otel konforlu hizmet anlayışı, housekeeping, fitness center, kuaför, güzellik salonu, terzi, kuru temizleme, kırtasiye, teknik destek ekipleri ve bir çok ayrıcalıkla Kocaeli’de farklı bir ofis anlayışı ile iş dünyasının hizmetine sunulacak.