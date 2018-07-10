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Bugün 11:13 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:17 TSİ )

1 milyonluk büyük vurgun! 12 gözaltı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırarak büyükbaş havyan ve araçlarını alarak yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişilik çete polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çökertildi.

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Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılının Nisan ayında kendilerine müracaatta bulunan bir teyzenin “Sarı öküzümü aldılar, paramı ödemiyorlar, beni dolandırdılar” beyanı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda tespit edilen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını şüphelilerin örgütlü bir şeklide gerçekleştirildiği belirlendi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri şüphelilerin Kocaeli ve Sakarya’da bulunan adreslerine operasyon düzenledi.

Kocaeli ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon


Yapılan operasyonlarda örgüt liderleri olduğu değerlendirilen K.M. ve Ç.K. ile birlikte A.Ç., M.B., A.K., K.S., Ş.K., Y.K., D.T., T.E., M.A. ve S.E. isimli 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 2 adet çek, 2 adet çek fotokopisi, 2 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet araç satış protokolü, 2 adet hayvan pasaportu, 2 adet kaşe, 1 adet senet fotokopisi, 3 adet bıçak, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet fişek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Satın alacaklarını söyleyip oyaladılar


Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin internetten veya çevreden bulmuş oldukları hayvanları ve araçları satın almak için müştekilere güven vermek amacıyla kurum adına alışveriş yaptıklarını söyledikleri, satın alınacak araç ve hayvanlar için peşin fiyatına pazarlık yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin parayı banka hesaplarına havale edeceklerini söyledikleri, ancak saatin geç olması veya hafta sonu geldi bahanesi ile bir sonraki gün havale işlemlerini gerçekleştireceklerini belirterek vatandaşları oyalayıp paralarını ödemedikleri belirlendi.

12 kişi adliyeye sevk edildi


Şüphelilerin benzer yöntemlerle dolandırdığı 16 müştekiden aldıkları araç ve hayvanları kısa sürede bir başkasına değerlerinin altında sattıkları, bu esnada dolandırdıkları bazı vatandaşlara güven vermek adına örgüt lideri ve yardımcıları tarafından paravan veya yakın zamanda batacak olan şirketler adında çek ve senet verdikleri, örgüt lideri K.M. ve Ç.K.’nin örgüt üyelerine yapılan iş karşılığı para verdikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 4 adet büyükbaş hayvan, 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet ve 1 adet karavan bulunarak sahiplerine teslim edildi. Yaklaşık 1 milyon TL civarında dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Bugün 11:13 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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