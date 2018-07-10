İzmit’te 15 Temmuz ruhu İHA’nın fotoğraflarıyla yaşatılacak

İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi Belsa Plaza önünde açılacak. 15 Temmuz gecesi yapılmaya çalışılan hain girişimine karşı Türk milletinin vermiş olduğu destansı mücadelenin fotoğraflarının yer alacağı sergi, 13 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da İzmit Belediyesi önünde vatandaşlar için sergilenecek.

Ülkenin geleceğine kast eden FETÖ’cülere karşı verilen mücadeleye karşı vatandaşların gösterdiği destansı direnişi anlatan 41 fotoğrafın yer alacağı sergisinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin darbe girişimi gecesinde objektiflerine yansıyan karelerin yer aldığı serginin açılışını İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından yapılacak. Belediye önünde İzmit Belediyesi Mehter Takımının konseriyle başlayacak program, protokol konuşmaları, Kuranı Kerim tilaveti ve dualarla devam edecek.