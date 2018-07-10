Kocaeli'de atlı güvenlik dönemi

BÜYÜKŞEHIR ATLI GÜVENLIK IŞ BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı vatandaşların güvenliği için yeni bir uygulama başlatıyor. Özellikle geniş park alanlarında faaliyet göstermek üzere doğal dokuya ve görselliğe zarar vermeden güvenliği sağlamak için atlı birimini faaliyete geçirdi. 10 kişiden oluşan atlı güvenlik birimi göreve başlamadan önce özel bir eğitimden geçti. Gaziler Dağı Binicilik Kulübünde eğitimlerini tamamlayan on kişilik özel güvenlik görevlisi atlara rahatlıkla binebilmesi ve hakim olabilmesi de dikkat çekiyor.

8 İNGİLİZ ATI 10 GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Bilindiği gibi Atlı Güvenlik Hizmeti Jandarma ve Polis tarafından Türkiyenin belirli bölgelerinde kısmende olsa uygulanıyor. Belediyeler düzeyinde de birkaç belediyenin dışında bu uygulamayı yapan yok. Kentin bir çok noktasına yaptğımız parklar mesire alanları bulunuyor. Kocaeli artık mesire alanlarının zengin olduğu bir şehir. Vatandaşların özellikle hafta sonu yoğun ilgisine maruz kalan bu bölgelerin de güvenliğini sağlıyoruz. Motorlu taşıtların giremediği park alanları mesire alanları sahil bölgelerine bu devriyelerimizi koyarak atlı devriyeler sayesinde suça karşı caydırıcılık sağlamayı hedefliyoruz. İlk etapta Uzuntarla Çınarlıdere ve Gebze Beylikbağı mesire alanlarında hizmet verecek 8 atımız ve 10 Güvenlik görevlimiz görev yerlerinde devriye atmaya başladı.dedi.

BÜYÜK BİR SEVGİ VE İLGİ VAR

Öte yandan atlı güvenliklerin törenlerde karşılamada görev yapacağını hatırlatan Genel Sekreter Bayram Az sayıda atlı güvenlik çok sayıda yaya güvenliğin yapacağı işi kolaylıkla yapabiliyor. Atlar görkemli hayvanlar oldukları için karşısına çıkana gösterdiği heybet caydırıcılık unsuru oluyor. Atlı güvenliklerimiz ayrıca özel günlerde de tören mangalarında geçit ve karşılamada yer alacak. Kısa zamanda insanların atlı güvenliklere karşı büyük bir sevgisi ve ilgisi var. dedi.