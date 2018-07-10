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Çaldıkları parayla Antalya'ya tatile gittiler

Derince Yavuz Sultan Mahallesinde kapı kilidini kırarak girdikleri evden yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 cezaevi arkadaşı, çaldıkları para ile gittikleri Antalya tatili dönüşü polise yakalandı.

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Derince Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan K.A.’ya ait bir eve 27 Haziran 2018 günü kapı kilidini kırarak giren 3 şüpheli, evdeki 50 bin TL değerindeki ziynet eşyası, nakit para, ruhsatlı antika tabanca ve çok sayıda malzemeleri çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracın plakasını MOBESE ve PTS kameraları sayesinde tespit etti. Aracın, Sakarya’dan Kocaeli’ye giriş yaptığını tespit eden ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Anadolu otoyolunun İzmit geçişinde durdurdu.

Tatil dönüşü polise yakalandılar

Araçta yapılan aramalarda 2 çift ikiz plaka, tornavidalar, özel yapım kapı açma aparatları, çok sayıda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. (40), M.E.C. (33) ve Ş.T. (30) isimli şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin İstanbul’da ikamet ettikleri, daha önce işledikleri suçlardan tutuklandıkları ve cezaevinden arkadaş oldukları, çaldıkları paralarla ise Antalya’da tatil yaptıkları belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bugün 11:50 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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