Hürriyet: Kazalar cinayete dönüştü

İSMİ ÖLÜM YOLUNA ÇIKTI

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Her yıl yüzlerce trafik kazasının yaşandığı ve ismi ölüm yoluna çıkan İzmit Kandıra yolu önceki gün yine kana bulanmış ve biri bebek 3 vatandaşımızın canına mal olmuştur. Öncelikle kazada hayatlarını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne var ki; meclis çatısı altında defalarca dile getirmeme rağmen alınan önlemler hep söylemde kaldı, bir türlü somut adım atılamadı. Pek çok bakan geldi, pek çok açıklama yapıldı" diye kouştu.

KAZALAR CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Hürriyet, "2018 yılında bu kanlı yolun duble yol olarak hizmete gireceği dahi açıklandı. Ancak geride kalan sadece İzmit Kandıra yolunda yakınlarını kaybeden ailelerin gözyaşları oldu. Kandıra yolu üzerinde yaşanan trafik kazaları artık birer kaza olmaktan çıkmış cinayete dönüşmüştür. Bu yolun durumu ortadadır. Bu kenti yönetenler ölen insanların sızısını bir az olsun vicdanlarında hissediyorsa bir an önce çalışmaların başlaması ve hız kazanması gerekmektedir. Aksi halde Kocaeli halkı kent yöneticilerini sonuna kadar affetmeyecek ve hayatlarını kaybeden insanların ahı sonsuza kadar onların üzerinde olacaktır" dedi.