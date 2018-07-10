Körfez, 15 Temmuz’da yine tek yürek olacak

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında, darbecilere karşı cephe oluşturarak tek yürek olan Türkiye bugünü unutmamak ve o günün şehitlerini anmak için 15 Temmuz’da tekrar meydanlarda olacak. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilecek olan nöbet öncesinde programlar saat 20.00’de başlayacak.

Protokol konuşmalarının ardından Kuranı Kerim tilaveti okunacak, ilahiler seslendirilecek. 15 Temmuz belgesel filminin gösterimi ile devam edecek olan programda; hayatını kaybeden 15 Temmuz şehitleri için dualar edilecek. Tasavvuf dinletisi sonrasında Mustafa Yıldızdoğan da konser verecek. Gece boyunca Kur’an tilavetleri ve kaside dinletilerinin gerçekleşeceği program; sabah saat 07.00’ye kadar devam edecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine toplumun her kesimini davet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılında, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm halkımızı saat 20.00’de başlayacak olan ‘Demokrasi nöbetine’ davet ediyorum” dedi.