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FETÖ operasyonunda 34 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden 34’ü tutuklanırken 27 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında firari olan 10 kişinin ise arandığı belirtildi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen 43’ü muvazzaf 71 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. 17 ilde 27 Haziran günü eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından ayrı ayrı guruplar halında farklı tarihlerde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 22’si, muvazzaf toplam 34 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, etkin pişmanlıktan faydalanan 14 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Hala firari olan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi

Bugün 12:29 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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