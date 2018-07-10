Zeytinoğlu: Yabancı sermaye hamleleri yapmamız gerek

KSO Başkanı OHAL’in önümüzdeki kısa dönemde kalkmasıyla ekonomide önemli fırsatların yakalanabileceğini belirterek “OHAL’in kalkması karşılığında Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisinin konuşulabilmesi için elimize yeni kozlar geçmiş olacak. Yabancı sermayenin de katkısıyla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama her alanda daha güçlü bir Türkiye için seferber olmamız gerekiyor.” dedi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ihracat ve yatırım odaklı bir yapıya dönmemiz gerektiğine vurgu yapan Ayhan Zeytinoğlu “Seçimler engeli kalktı. OHAL’in de önümüzdeki hafta kalkacağını bekliyoruz. Yeni Hükümet sistemine geçildi. Yeni Kabine kuruldu. Artık ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilme vakti geldi” dedi.

KSO Başkanı açıklamasının devamında Kocaeli Gümrüklerinden gelen Kocaeli dış ticaret rakamlarını da değerlendirdi.

Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli’nin ihracat artışının aynı hızla devam ettiğini vurgulayarak “Kocaeli Gümrüklerine göre, haziran ayında Kocaeli’den yapılan ihracat 2 milyar 266 milyon dolar, ithalat ise 3 milyar 842 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 18.3 ve ithalat yüzde 1.7 oranında arttı.” dedi.

KSO Başkanı “Bu ay da ilimiz en yüksek haziran ihracatını gerçekleştirdi. Bu artışta toplam ihracatımızın yarısını gerçekleştiren otomotiv ihracatının önemli katkısını görüyoruz. Otomotiv sanayinin ihracatı bu ayda geçen yıla göre yüzde 27 artarak yine zirveye oturdu.” açıklamasını yaparak haziran ayında ithalat artışının hız kestiğini belirtti. “Haziran ayında ilimizde ithalat artışı hızının yüzde 1.7 gerçekleştiğini görüyoruz. Ocak ayından bu yana en düşük ithalat artışı haziranda gerçekleşti. Bunda döviz kurlarındaki artşın etkisi var. Diğer taraftan fabrikaların temmuz ayı duruşlarının da etkili olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu yılın ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde, “Ocak-haziran döneminde ihracatımız yüzde 16.8 artarak 13 milyar 937 milyon dolar ve ithalatımız yüzde 23.9 artarak 26 milyar 523 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye dış ticaretinin yüzde 19.7’sini karşılayan ilimiz, tek başına ülke ihracatının yüzde 16.9’unu ve ithalatının ise yüzde 21.6’sını karşıladı.” dedi.