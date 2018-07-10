Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:40 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:43 TSİ )

Allah MESUT etsin!

Ev hanımı Hanife Demirci ile işadamı Hasan Demirci’nin güzeller güzeli kızları, psikoloji mezunu Berra Hanım ile ev hanımı Ayşe Özdemir ile devlet memuru Ahmet Özdemir’in yakışıklı oğlu, Kocaelispor’da“Melo” olarak nam salanbaşarılı futbolcu Mesut Özdemir evlendi.

mask
mask
mask
+14
Haber albümü için resme tıklayın

HİSAR GARDEN’E TAM NOT

1994 doğumlu Berra Hanım ile 1993 doğumluhırsı, özverisi ve mücadelesi ile Kocaelispor camiasının gönlünde taht kuran Mesut Özdemir’in yemekli düğünü Gölcük Hisareyn’de bulunan ve fanatik Kocaelisporlu Ramazan Akman’ın sahibi olduğu Hisar Garden Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Hisar Garden güler yüzlü personeli, başarılı organizasyonu, lezzetli yemekleri ve hızlı servisi ile konuklardan tam not aldı.

 

YÖNETİMDEN SADECE HOŞDİL GELDİ!

Düğüne Kocaelispor yönetimi adına sadece Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil katılırken, Kulüp Müdürü İlker Uzel, eşi Nurcan Uzel, Alt YapıKoordinatörü Aydın Günaydın, Alt Yapı Antrenörü Yusuf Yazıcı, Kaleci Antrenörü Kerem Nazlıgül, kulübün cefakar personeli Fazlı Özkut, futbolcular Kaptan Hamza Mutlu, İkinci Kaptan Murat Soner Başak, Fatih Adıgüzel, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Gökdeniz Bayrakdar, Kerem Yıldırım, Onur Öztonga, Doğukan SaçarveKulüp Masörü Ali Arslan cemiyette yer aldı.

 

YALNIZ BIRAKMADILAR

Kocaelispor’un eski futbolcularından Erol Durbakan, Oğuzhan Türkmen, Burak Halil, Mehmet Öztonga, Yiğithan Kibar, Emre Akgün, Yunus Emre Aygün, kısa bir süre önce Nazilli Belediyespor ile anlaşan Burak Özbakır, Gölcükspor’un eski futbolcularından ve bu aralar yine Gölcükspor’a transferi gündemde olan İbrahim Gürel, Derincespor’dan Mesut’un takım arkadaşı Kadir Balkaya, Kocaelispor’un geçen sezonki forma kol sponsoru Yatsan İzmit Şube Sorumlusu Haşmet Uçar da Mesut’u mutlu gününde yalnız bırakmazken, çiftin çok sayıda eş, dost ve akrabası cemiyette yer aldı.

 

YÜZLER GÜLDÜ

7 ay önce nişanlanan Berra ile Mesut sahneye alkışlarla davet edilirken,ikilikıyılan nikahın ardından bir yastığa baş koymak için “Evet” dediler.Ardından pasta kesildi ve çiftin ilk dansında mutlulukları yüzlerinden okundu. Berra ve Mesut için uzun takı kuyruğu oluşurken, takı töreni esnasında Mesut ile futbolcu arkadaşları arasındaki şakalaşmalar yüzleri güldürdü. Berra ve Mesut son olarak pistte hünerlerini sergiledi. Gazetemiz olarak Kocaelipor’un iftihar ettiği Mesut Özdemir’i ve değerli eşi Berra Hanım’ı tebrik ediyor bir ömür boyu aile saadeti diliyoruz.

Bugün 12:40 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağış uyarısı
3 kararname peş peşe geldi mask
3 kararname peş peşe geldi
Melih, Seda’sına kavuştu! mask
Melih, Seda’sına kavuştu!
Orman sınır dışına çıkarıldı mask
Orman sınır dışına çıkarıldı
3 hektarlık Botanik Bahçe kurulacak mask
3 hektarlık Botanik Bahçe kurulacak
İbrahim Artvinli'nin acı günü mask
İbrahim Artvinli'nin acı günü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu mask
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu
İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler mask
İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL