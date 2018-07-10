Allah MESUT etsin!

HİSAR GARDEN’E TAM NOT

1994 doğumlu Berra Hanım ile 1993 doğumluhırsı, özverisi ve mücadelesi ile Kocaelispor camiasının gönlünde taht kuran Mesut Özdemir’in yemekli düğünü Gölcük Hisareyn’de bulunan ve fanatik Kocaelisporlu Ramazan Akman’ın sahibi olduğu Hisar Garden Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Hisar Garden güler yüzlü personeli, başarılı organizasyonu, lezzetli yemekleri ve hızlı servisi ile konuklardan tam not aldı.

YÖNETİMDEN SADECE HOŞDİL GELDİ!

Düğüne Kocaelispor yönetimi adına sadece Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil katılırken, Kulüp Müdürü İlker Uzel, eşi Nurcan Uzel, Alt YapıKoordinatörü Aydın Günaydın, Alt Yapı Antrenörü Yusuf Yazıcı, Kaleci Antrenörü Kerem Nazlıgül, kulübün cefakar personeli Fazlı Özkut, futbolcular Kaptan Hamza Mutlu, İkinci Kaptan Murat Soner Başak, Fatih Adıgüzel, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Gökdeniz Bayrakdar, Kerem Yıldırım, Onur Öztonga, Doğukan SaçarveKulüp Masörü Ali Arslan cemiyette yer aldı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Kocaelispor’un eski futbolcularından Erol Durbakan, Oğuzhan Türkmen, Burak Halil, Mehmet Öztonga, Yiğithan Kibar, Emre Akgün, Yunus Emre Aygün, kısa bir süre önce Nazilli Belediyespor ile anlaşan Burak Özbakır, Gölcükspor’un eski futbolcularından ve bu aralar yine Gölcükspor’a transferi gündemde olan İbrahim Gürel, Derincespor’dan Mesut’un takım arkadaşı Kadir Balkaya, Kocaelispor’un geçen sezonki forma kol sponsoru Yatsan İzmit Şube Sorumlusu Haşmet Uçar da Mesut’u mutlu gününde yalnız bırakmazken, çiftin çok sayıda eş, dost ve akrabası cemiyette yer aldı.

YÜZLER GÜLDÜ

7 ay önce nişanlanan Berra ile Mesut sahneye alkışlarla davet edilirken,ikilikıyılan nikahın ardından bir yastığa baş koymak için “Evet” dediler.Ardından pasta kesildi ve çiftin ilk dansında mutlulukları yüzlerinden okundu. Berra ve Mesut için uzun takı kuyruğu oluşurken, takı töreni esnasında Mesut ile futbolcu arkadaşları arasındaki şakalaşmalar yüzleri güldürdü. Berra ve Mesut son olarak pistte hünerlerini sergiledi. Gazetemiz olarak Kocaelipor’un iftihar ettiği Mesut Özdemir’i ve değerli eşi Berra Hanım’ı tebrik ediyor bir ömür boyu aile saadeti diliyoruz.