Karabacak varsa spor da vardır

ÇOK ÖNEM VERİYOR

Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan açılış töreni saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı selamlama konuşmasında Darıca Belediyesi olarak gençlerin gelişimine büyük önem verdiklerini ifade etti.

İMKANLARIMIZ SEFERBER!

Sporun önemine değinerek geleneksel olarak düzenledikleri Yaz Spor Okulları´nın gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığının altını çizen Başkan Karabacak, “Yaz Spor Okulları aynı zamanda öğrencilerin yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için büyük bir fırsat. Öğrencilerin yaz spor okullarından en iyi şekilde istifade edebilmesi adına her türlü imkanları seferber ediyoruz. Bugün milli takıma yükselmiş, olimpiyatlarda mücadele edebilecek sporcularımız var” dedi