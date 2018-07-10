Karamürsel havuzu bekliyor

BİLGİ ALDI
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a çalışmalar hakkında brifing veren firma sahibi ve yöneticileri, Eylül ayı içerisinde bitirilmesi için hızlandıklarını belirttiler. İnşaat alanını gezen ve çalışmaları sahaya inerek inceleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel halkı için en iyisini istediğini belirterek, Kapalı Yüzme Havuzunu vatandaşlarımıza kazandıracağımızdan ötürü mutluyuz, açıklamasında bulundu.
5.000 METREKRE İNŞAAT ALANI
Tesis, 18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilip toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı alt zemin kat, zemin kat ve 1 kat şeklinde inşa edilecek. Alt zemin katta bay ve bayan spor salonları, mescit, mekanik ve elektrik teknik odaları ve tuvalet bulunacak. Üst zemin katta 12,50 m çarpı 25,00 m ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 m çarpı 7 m çocuk havuzu kafeterya, soyunma odaları, idari ofisler ve seminer salonu yer alacak. 1. kat ise spor salonları, 150 kişilik tribün ve WC’lerden oluşacak. Metal kenet saç ile çatısı yapılacak olan yapının çevresinde, andazit plaktaş ve bordür malzemeleri kullanılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz