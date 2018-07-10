Yıldırım 12’den vurdu!

AHMET TAŞÇI DA KATILDI

Karamürsel Taş ocakları Atış Poligonunda gerçekleştirilen etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı İlhami Gökkaya, efsane Başpehlivan Ahmet Taşçı, KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu ve atıcılar katıldı.

BAŞARI DİLEDİ

Başkan İsmail Yıldırım yarışmacılara başarılar dileyerek “Geleneksel hale getirdiğimiz atış müsabakalarımızı her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Atışlara çevre illerden katılımların yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Amacımız önemli organizasyonlara Karamürsel’de ev sahipliği yaparak Karamürsel’in adını duyurmak” dedi.

PLAKETLERİNİ ALDILAR

Karamürsel Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı İlhami Gökkaya atış müsabakalarının düzenlenmesinde katkı ve destekte bulunan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a plaket, sponsor olan KARSAD Kulübü Başkanı Zeki Şirinoğlu, İş Adamı Salih Sağlam ve Efsane Başpehlivan Ahmet Taşçı’ya teşekkür ederek plaket takdim etti